24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Кілька команд НБА зацікавлені в обміні Михайлюка: деталі

141 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк / xsport.ua

Баскетболіст Святослав Михайлюк може залишити американський клуб "Детройт". Одразу кілька команд НБА зацікавились у можливому обміні українського захисника.

Про це зазначив аналітик видання ESPN Зак Лоу. За його словами, у "Детройта" немає глибини на флангових позиціях, а Михайлюк, який кидає 43% з периметра, з великим об'ємом кидків, став приємним сюрпризом. Тож вони повинні зберегти гравця.

Читайте також: Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео

Хто саме хоче бачити Михайлюка у своєму складі, наразі невідомо. Втім, у потенційних клубів є небагато часу для того, щоб підписати українця. Вже 6 лютого закривається вікно для обмінів гравцями.

Варто відзначити, інтерес команд до Михайлюка – невипадковий. Український захисник у цьому сезоні нарешті почав регулярно виходити на паркет, набираючи в середньому по сім очок за матч. Крім того, Михайлюк завоював право зіграти у матчі головних талантів NBA в рамках зіркового вікенду Ліги, який відбудеться 14 лютого в Чикаго.

Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео

 

Платіжки за газ у 2020: що зробить уряд, аби "не дратувати українців" – пояснення Оржеля
сьогодні
5625
Автор: Марина Васильєва
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Святослав Михайлюк NBA
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1038
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4622
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 291
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 335
3 лютого 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2262
Новини
Більше новин
Залиште відгук