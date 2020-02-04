Кілька команд НБА зацікавлені в обміні Михайлюка: деталі

Баскетболіст Святослав Михайлюк може залишити американський клуб "Детройт". Одразу кілька команд НБА зацікавились у можливому обміні українського захисника.

Про це зазначив аналітик видання ESPN Зак Лоу. За його словами, у "Детройта" немає глибини на флангових позиціях, а Михайлюк, який кидає 43% з периметра, з великим об'ємом кидків, став приємним сюрпризом. Тож вони повинні зберегти гравця.

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Хто саме хоче бачити Михайлюка у своєму складі, наразі невідомо. Втім, у потенційних клубів є небагато часу для того, щоб підписати українця. Вже 6 лютого закривається вікно для обмінів гравцями.

Варто відзначити, інтерес команд до Михайлюка – невипадковий. Український захисник у цьому сезоні нарешті почав регулярно виходити на паркет, набираючи в середньому по сім очок за матч. Крім того, Михайлюк завоював право зіграти у матчі головних талантів NBA в рамках зіркового вікенду Ліги, який відбудеться 14 лютого в Чикаго.

Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео