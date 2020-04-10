Кілька разів просив футболку у Роналду: гравець збірної України розповів про свою колекцію
Футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв має власну колекцію футболок, і є в ній дуже цінні експонати.
Про це сам гравець розповів у прямому ефірі на YouTube-каналі УАФ.
Читайте також Голкіпер збірної України роздумує над завершенням кар'єри
У моїй колекції самі пам'ятні футболки були від Іммобіле, коли ми грали з Італією. Є футболка Вейна Руні, яку він особисто підписав. Для мене було приємно помінятися з Робіном ван Персі, коли я грав за "Фенербахче". Він висловив слова підтримки, мені було приємно почути таке від легенди футболу. Він спілкувався зі мною на рівних, що мене вразило.
У недавньому матчі відбору Євро-2020 проти збірної Португалії часто перетинався на фланзі з Кріштіану Роналду, просив футболку кілька разів. В обох матчах наша збірна його команду засмутила, тому, можливо, йому не хотілося мінятися футболкою,
– сказав Караваєв.
Нещодавно бразильський футбольний вболівальник Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
"Динамо" хотіло продати форварда збірної України в Росію за 5 мільйонів євросьогодні , 15:04
-
Спокуслива Бех-Романчук поділилася ефективним тренуванням сідниць: відеосьогодні , 15:32
-
Голкіпер збірної України роздумує над завершенням кар'єрисьогодні , 19:16
-
Гравець збірної України готовий змінити громадянствосьогодні , 11:58
-
Він виглядає, як зухвалий су*ий син: Лопес про Ломаченкасьогодні , 16:00
-
Англійські ЗМІ закликали "Вест Хем" зберегти Ярмоленкасьогодні , 13:09