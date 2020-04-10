Кілька разів просив футболку у Роналду: гравець збірної України розповів про свою колекцію

Футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Караваєв має власну колекцію футболок, і є в ній дуже цінні експонати.

Про це сам гравець розповів у прямому ефірі на YouTube-каналі УАФ.

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У моїй колекції самі пам'ятні футболки були від Іммобіле, коли ми грали з Італією. Є футболка Вейна Руні, яку він особисто підписав. Для мене було приємно помінятися з Робіном ван Персі, коли я грав за "Фенербахче". Він висловив слова підтримки, мені було приємно почути таке від легенди футболу. Він спілкувався зі мною на рівних, що мене вразило.



У недавньому матчі відбору Євро-2020 проти збірної Португалії часто перетинався на фланзі з Кріштіану Роналду, просив футболку кілька разів. В обох матчах наша збірна його команду засмутила, тому, можливо, йому не хотілося мінятися футболкою,

– сказав Караваєв.

Нещодавно бразильський футбольний вболівальник Марсел Феррі, який відомий тим, що колекціонує ігрову форму Андрія Шевченка, похвалився колекцією своїх футболок.

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