Кім Чен Ин вимагав приїзду "відомих баскетболістів США" в угоді про ядерне роззброєння

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Кім Чени Ин з Денісом Родманом та баскетболістами
Кім Чени Ин з Денісом Родманом та баскетболістами / Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин є палким фанатом баскетболу. І під час домовленостей із США щодо саміту в Ханої вимагав, щоб до КНДР приїхали "відомі баскетболісти" з НБА.

Прохання було зроблено в письмовій формі, повідомили чиновники у коментарі ABC News. Це мало бути як частина культурного обміну між двома країнами. При цьому представники Північної Кореї наполягали на включенні цього пункту в спільну заяву про денуклеаризацію. Також в КНДР звернулися з проханням про обмін оркестрами між двома країнами.

Однак сторонам не вдалося дійти компромісу під час першого саміту в Ханої 27 лютого 2019 року щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. 

До слова: Як КНДР під керівництвом Кім Чен Ина запускала нові тактичні керовані ракети

Варто зазначити, що Кім Чен Ин є фанатом баскетболу. А серед його близьких друзів є відомий баскетболіст Деніс Родман. Він неодноразово бував у Північній Кореї.

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Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол КНДР Ядерна безпека Кім Чен Ин
Джерело: 24 канал
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