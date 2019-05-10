Кім Чен Ин вимагав приїзду "відомих баскетболістів США" в угоді про ядерне роззброєння

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин є палким фанатом баскетболу. І під час домовленостей із США щодо саміту в Ханої вимагав, щоб до КНДР приїхали "відомі баскетболісти" з НБА.

Прохання було зроблено в письмовій формі, повідомили чиновники у коментарі ABC News. Це мало бути як частина культурного обміну між двома країнами. При цьому представники Північної Кореї наполягали на включенні цього пункту в спільну заяву про денуклеаризацію. Також в КНДР звернулися з проханням про обмін оркестрами між двома країнами.

Однак сторонам не вдалося дійти компромісу під час першого саміту в Ханої 27 лютого 2019 року щодо ядерного роззброєння Корейського півострова.

До слова: Як КНДР під керівництвом Кім Чен Ина запускала нові тактичні керовані ракети

Варто зазначити, що Кім Чен Ин є фанатом баскетболу. А серед його близьких друзів є відомий баскетболіст Деніс Родман. Він неодноразово бував у Північній Кореї.