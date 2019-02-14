Кімі Райкконен представив ліврею Alfa Romeo Racing для Формули-1: фото

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Кімі Райкконен представив ліврею Alfa Romeo Racing для Формули-1: фото

Команда Alfa Romeo Racing (колишня Sauber) виклала фотографії свого нового боліда. Саме на ньому команда виступатиме у 2019 році.

Представлення боліда від Alfa Romeo Racing заплановане на 18 лютого. Однак 14 лютого команда показала ліврею авто. А також показала коротке відео зі знімального дня.

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За рулем боліда був Кімі Райкконен.

 

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Теги: Спорт Формула-1 Sauber Кімі Райкконен
Джерело: 24 Канал
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