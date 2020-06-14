Кінець епохи: Едісон Кавані і Тьяго Сілва офіційно покидають ПСЖ
Спортивний директор ПСЖ Леонардо підтвердив, що команду влітку точно покинуть багаторічні лідери Тьяго Сілва і Едінсон Кавані.
Гравці залишать команду в якості вільних агентів. Про це повідомляє L'Equipe.
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Дуже важке рішення. Ці гравці писали історію клубу. Але так, наша співпраця добігає кінця. Ми повинні були прийняти логічне рішення – з економічної точки зору і щодо майбутнього покоління. Можливо, ми не праві, не знаю, але підходящого моменту ніколи не буває. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів, і хочемо зберегти їх до кінця серпня. Але як це можна зробити, поки не зовсім ясно,
– сказав Леонардо.
Кар'єра Тьяго Сільви та Едісона Кавані у ПСЖ
- Контракти 35-річного Сілви і 33-річного Кавані з французьким клубом закінчуються в червні 2020 року, так що гравці залишать команду вільними агентами.
- Тьяго Сілва приєднався до ПСЖ у 2012 році, перейшовши з "Мілана". Бразилець провів 202 матчі за паризький клуб, в яких відзначився дев’ятьма забитими м’ячами.
- Кавані прийшов у французький клуб з "Наполі" у 2013 році. Уругвайський нападник є найкращим бомбардир в історії ПСЖ. На його рахунку 200 голів у 301 офіційному матчі.
- Тьяго Сілва виграв з ПСЖ 21 трофей, Кавані – 19 титулів.