Спортивний директор ПСЖ Леонардо підтвердив, що команду влітку точно покинуть багаторічні лідери Тьяго Сілва і Едінсон Кавані.

Гравці залишать команду в якості вільних агентів. Про це повідомляє L'Equipe.

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Дуже важке рішення. Ці гравці писали історію клубу. Але так, наша співпраця добігає кінця. Ми повинні були прийняти логічне рішення – з економічної точки зору і щодо майбутнього покоління. Можливо, ми не праві, не знаю, але підходящого моменту ніколи не буває. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів, і хочемо зберегти їх до кінця серпня. Але як це можна зробити, поки не зовсім ясно,

– сказав Леонардо.

Кар'єра Тьяго Сільви та Едісона Кавані у ПСЖ