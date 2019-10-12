Кіпчоге став першим легкоатлетом в історії, який пробіг марафон менш ніж за 2 години

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Еліуд Кіпчоґе
Еліуд Кіпчоґе / twitter.com/INEOS159

Олімпійський чемпіон 2016 року Еліуд Кіпчоґе пробіг марафонську дистанцію (42 кілометри 195 метрів) менше, ніж за дві години. Він став першим легкоатлетом в історії, кому підкорилося це досягнення.

34-річний кенійський спортсмен встановив історичне досягнення на змаганнях у столиці Австрії Відні. Його результат склав 1 годину 59 хвилин 40,2 секунди.

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Однак це не буде офіційним світовим рекордом. Кіпчоґе використовував пейсмейкерів, які змінювалися упродовж дистанції й отримував воду та харчування за бажанням.

Це порушує правила Міжнародної легкоатлетичної асоціації. Окрім того, це змагання не було офіційним, а виставковим.

Два роки тому Кіпчоге вже робив спробу пробігти марафон менш, ніж за 2 години, але невдало. Тоді його результат склав 2.00,25.

Світовий рекорд у марафоні, який враховується Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (IAAF), також належить Кіпчоге і становить 2.01,39.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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