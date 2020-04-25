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Кішка двічі мало не зірвала матч з футболу в Білорусі: відео

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Кішка на футбольному полі під час матчу в Білорусі
Кішка на футбольному полі під час матчу в Білорусі / ФК "Динамо" (Мінськ)

У Білорусі триває футбольний чемпіонат. Та якщо на заваді матчам не став коронавірус, то це мало не зробила кішка.

Сталося це під час матчу між "Смолевічами" та мінським "Динамо" в п'ятницю, 24 квітня, пише 24 канал.

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Вперше кішка на полі появилася, коли футболісти розминалися. Вона активно "займалася" разом з гравцями, бігаючи за м'ячем.

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А згодом кішка ще двічі потрапляла в трансляцію матчу вже під час гри. Перший раз її з поля довелося забирати болбою.

Та його спроби виявилася не надто вдалою – у другому таймі кішка повернулася на поле та спостерігала за грою з газону.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Світ тварин Новини Спорту Спорт Футбол
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