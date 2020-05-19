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Кіт-воротар: пухнастий красень граціозно відбиває футбольний м'яч – відео

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Кіт грає у футбол
Кіт грає у футбол / скриншот

Через пандемію коронавірусу футбольне життя вимушено призупинилося і тільки у травні починає поступово відновлюватися. Декого карантин надихнув навчити грати у футбол домашніх улюбленців.

У мережі з'явилося кумедне відео, в якому пухнастий кіт виступив у ролі голкіпера, повідомляє 24 канал.

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Чотирилапий красень майстерно відбиває маленький м'яч, демонструючи феноменальну реакцію.

Кіт так і не пропустив жодного голу, парирувавши м'яч, який летів під поперечину.


Автори відео назвали кота Мяунуель Ноєр на честь відомого голкіпера "Баварії" та збірної Німеччини Мануеля Ноєра.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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