Кіт-воротар: пухнастий красень граціозно відбиває футбольний м'яч – відео

Через пандемію коронавірусу футбольне життя вимушено призупинилося і тільки у травні починає поступово відновлюватися. Декого карантин надихнув навчити грати у футбол домашніх улюбленців.

У мережі з'явилося кумедне відео, в якому пухнастий кіт виступив у ролі голкіпера, повідомляє 24 канал.

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Чотирилапий красень майстерно відбиває маленький м'яч, демонструючи феноменальну реакцію.

Кіт так і не пропустив жодного голу, парирувавши м'яч, який летів під поперечину.



Автори відео назвали кота Мяунуель Ноєр на честь відомого голкіпера "Баварії" та збірної Німеччини Мануеля Ноєра.

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