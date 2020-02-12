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Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу

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Коронавірус в Китаї / Сіньхуа

Китайські спортсмени оригінально підтримують форму, з огляду на обмеження в країні через спалах коронавірусу.

Атлети тренуються прямо у своїх квартирах без застосування спеціальних тренажерів. Своїми заняттями вони хваляться в соцмережах.

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Так, 66-річний Лі Чжаньчже, який пробіг всі шість марафонів-мейджорів "Великої шістки", щодня пробігає по квартирі по 10 кілометрів, не використовуючи при цьому бігову доріжку. Також він займається з гантелями і присідає. Свої тренування спортсмен викладає в соцмережі Weibo.

Інший марафонець, Пань Шаньцу, веде прямі трансляції своїх тренувань. 3 лютого він пробіг 6450 кіл навколо свого ліжка, в результаті з 9 ранку до 14:00 він пробіг в своїй спальні повноцінний марафон в 50 кілометрів.

5 лютого в Weibo з'явилася трансляція, як він в прямому ефірі бігає в туалеті своєї квартири, з 11:30 до 14:00 він пробіг 30 кілометрів.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Коронавірус 2020 Китай Легка атлетика
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