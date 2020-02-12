Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу
Китайські спортсмени оригінально підтримують форму, з огляду на обмеження в країні через спалах коронавірусу.
Атлети тренуються прямо у своїх квартирах без застосування спеціальних тренажерів. Своїми заняттями вони хваляться в соцмережах.
До теми: "Інтер" вийшов на дербі проти "Мілану" зі спеціальними нашивками через коронавірус: фото
Так, 66-річний Лі Чжаньчже, який пробіг всі шість марафонів-мейджорів "Великої шістки", щодня пробігає по квартирі по 10 кілометрів, не використовуючи при цьому бігову доріжку. Також він займається з гантелями і присідає. Свої тренування спортсмен викладає в соцмережі Weibo.
Інший марафонець, Пань Шаньцу, веде прямі трансляції своїх тренувань. 3 лютого він пробіг 6450 кіл навколо свого ліжка, в результаті з 9 ранку до 14:00 він пробіг в своїй спальні повноцінний марафон в 50 кілометрів.
5 лютого в Weibo з'явилася трансляція, як він в прямому ефірі бігає в туалеті своєї квартири, з 11:30 до 14:00 він пробіг 30 кілометрів.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.