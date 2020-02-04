Китайську збірну не пустили в Росію на Чемпіонат світу через коронавірус

Чоловіча та жіноча збірні Китаю з хокею з м'ячем не виступлять на чемпіонатах світу. Причина – спалах коронавірусу в Китаї.

Чоловічі збірні, серед яких і китайська, повинні були зіграти у російському Іркутську з 1 по 6 березня. Однак китайську збірну вирішили не допускати до турніру.

"Причиною ухвалення даного рішення є ситуація з поширенням коронавірусу в Китаї та можливістю його поширення на інші команди, які беруть участь в турнірі", – йдеться в повідомленні російської федерації хокею з м'ячем.

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Не допустили на чемпіонат світу і жіночу збірну Китаю. Їх матчі мали відбутися 19-22 лютого в Осло.

Які змагання перенесли з Китаю через спалах коронавірусу

Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.

Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.

Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.

Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін. Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу в Китаї.

Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін. Легіонери масово покинули Китай.

Організатори перегонів Формула E вирішили не проводити гонку в китайському місті Санья. Гонка була запланована на 21 березня 2020 року. Також ФІА готове перенести гонку Формули-1 в Китаї, яка мала відбутися у квітні. Ймовірно, що Китай і Росія обміняються датами проведення гонок.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал