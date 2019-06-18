Киянин виграв у російських гравців в "Що? Де? Коли?", задавши питання про Формулу-1

Киянин Віталій Лавров відправив на російську програму "що? Де? Коли?" питання до учасників. Воно було про Формулу-1. Знатоки не зуміли відповісти на нього.

Питання було про те, що китайське місто Шанхай позначається двома ієрогліфами – "шан" та "хай". Обриси ієрогліфа "шан" 上 можна розгледіти на знімках міста, зроблених з космосу. Тож питання було про те, що розміщено у цьому місці.

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Вид траси Формули-1 гран-прі Китаю

Знатоки так і не зуміли відповісти на це питання. На їх думку, це був аеропорт. Тож вони програли цей раунд.

Міжнародний автодром ШанхаяТраса Формули-1, розташована у Шанхаї. Місце проведення Гран-прі Китаю з 2004 року.



Автодром був спроектований відомим архітектором Германом Тільке і побудований для першого Гран-прі Китаю.



Крім етапу Формули-1 автодром приймає також Гран-прі мотоциклетної серії MotoGP, а також етапи молодших "формул": A1 Grand Prix та GP2 Asia.