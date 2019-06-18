Киянин виграв у російських гравців в "Що? Де? Коли?", задавши питання про Формулу-1

28 Читать новость на русском
Киянин виграв у російських гравців в "Що? Де? Коли?", задавши питання про Формулу-1

Киянин Віталій Лавров відправив на російську програму "що? Де? Коли?" питання до учасників. Воно було про Формулу-1. Знатоки не зуміли відповісти на нього.

Питання було про те, що китайське місто Шанхай позначається двома ієрогліфами – "шан" та "хай". Обриси ієрогліфа "шан" 上 можна розгледіти на знімках міста, зроблених з космосу. Тож питання було про те, що розміщено у цьому місці.

Читайте також: Кріштіану Роналду похвалився новим автомобілем McLaren Senna, який коштує 1 мільйон євро

Вид траси Формули-1 гран-прі Китаю

Знатоки так і не зуміли відповісти на це питання. На їх думку, це був аеропорт. Тож вони програли цей раунд.

Міжнародний автодром ШанхаяТраса Формули-1, розташована у Шанхаї. Місце проведення Гран-прі Китаю з 2004 року.

Автодром був спроектований відомим архітектором Германом Тільке і побудований для першого Гран-прі Китаю.

Крім етапу Формули-1 автодром приймає також Гран-прі мотоциклетної серії MotoGP, а також етапи молодших "формул": A1 Grand Prix та GP2 Asia.

blog_ava
Поліція знайшла 11-річну дівчинку з Вінниччини, яка зникла напередодні: фото
сьогодні
4507
Теги: Спорт Формула-1 Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
13 червня 13:56 Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
1225
Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
13 червня 12:01 Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
535
Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
13 червня 11:05 Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
507
Від плей-офф за Лігу Європи до впровадження VAR: що вирішили клуби УПЛ на засіданні
12 червня 22:40 Від плей-офф за Лігу Європи до впровадження VAR: що вирішили клуби УПЛ на засіданні
763
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
12 червня 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 1498
Новини
Більше новин
Залиште відгук