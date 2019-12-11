"Київ-Баскет" на виїзді обіграв чемпіонів Нідерландів у матчі другого раунду Кубка Європи FIBA

Віцечемпіон України "Київ-Баскет" здобув важливу перемогу у виїзному матчі першого туру другого раунду Кубка Європи, перемігши чемпіона Нідерландів "Зволле" з рахунком 86:77.

Зволле (Нідерланди) – Київ-Баскет (Україна) 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Команди провели рівну першу чверть, підсумком якої стала нічия 17:17 після стартових 10 хвилин гри. А ось у другій чверті кияни оформили ривок, завдяки якому команда Айнарса Багатскіса отримала перевагу перед великою перервою. Тут варто відзначити зв’язку Шеферд – Павлов, які на двох набрали 20 очок ще у першій частині гри. Гості відзахищались проти швидкого нападу суперника, влучили свої дальні кидки та отримали 13 очок переваги після другої чверті.

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"Київ-Баскет" зумів перемогти на виїзді чемпіона Нідерландів (фото: БК "Київ-Баскет")

У другій половині господарям вдалося наблизитись до киян на відстань одного очка – сталося це на початку четвертої чверті. Однак команда Багатскіса відповіла черговим ривком, який надав українському клубу більш комфортну перевагу. Колектив Ван ден Белта чіплявся до самого завершення гри і кожного разу у "Київ-Баскета" знаходились відповіді на спроби суперника нівелювати відставання.

Свій найрезультативніший матч на євроарені в цьому сезони провів Кейсі Шеперд, який набрав 24 очка (5/7 двоочкових, 4/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань та 4 передачі при 3 втратах (РЕ 25) і допоміг киянам стартувати у другому раунді з перемоги – 77:86.

Наступну гру в Кубку Європи FIBA "Київ-Баскет" зіграє 18 грудня вдома проти угорського Кьормеда.