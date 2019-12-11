"Київ-Баскет" на виїзді обіграв чемпіонів Нідерландів у матчі другого раунду Кубка Європи FIBA

8 Читать новость на русском
"Київ-Баскет" переміг у матчі Кубка Європи FIBA / БК "Київ-Баскет"

Віцечемпіон України "Київ-Баскет" здобув важливу перемогу у виїзному матчі першого туру другого раунду Кубка Європи, перемігши чемпіона Нідерландів "Зволле" з рахунком 86:77.

Зволле (Нідерланди) – Київ-Баскет (Україна) 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Команди провели рівну першу чверть, підсумком якої стала нічия 17:17 після стартових 10 хвилин гри. А ось у другій чверті кияни оформили ривок, завдяки якому команда Айнарса Багатскіса отримала перевагу перед великою перервою. Тут варто відзначити зв’язку Шеферд – Павлов, які на двох набрали 20 очок ще у першій частині гри. Гості відзахищались проти швидкого нападу суперника, влучили свої дальні кидки та отримали 13 очок переваги після другої чверті.

Це варто побачити: "Атланта" в двох овертаймах поступилася "Маямі", Лень набрав 9 очок: відео


"Київ-Баскет" зумів перемогти на виїзді чемпіона Нідерландів (фото: БК "Київ-Баскет")

У другій половині господарям вдалося наблизитись до киян на відстань одного очка – сталося це на початку четвертої чверті. Однак команда Багатскіса відповіла черговим ривком, який надав українському клубу більш комфортну перевагу. Колектив Ван ден Белта чіплявся до самого завершення гри і кожного разу у "Київ-Баскета" знаходились відповіді на спроби суперника нівелювати відставання.

Свій найрезультативніший матч на євроарені в цьому сезони провів Кейсі Шеперд, який набрав 24 очка (5/7 двоочкових, 4/8 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 5 підбирань та 4 передачі при 3 втратах (РЕ 25) і допоміг киянам стартувати у другому раунді з перемоги – 77:86.

Наступну гру в Кубку Європи FIBA "Київ-Баскет" зіграє 18 грудня вдома проти угорського Кьормеда.

У пожежі в коледжі Одеси загинули 13 осіб: знайшли ще одне тіло
11 грудня
25513
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 00:11 Розгромна поразка "Шахтаря" та перемога "МанСіті": результати матчів Ліги чемпіонів 11 грудня
Юрій Семенюк 361
сьогодні 00:03 Ліга чемпіонів: визначилися усі учасники 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 2883
11 грудня 14:39 Мілевський заявив про бажання повернутися в київське "Динамо" – відео
Вісент Луїс 2203
11 грудня 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 1139
11 грудня 07:54 У Румунії п'ять футболістів втекли з м'ячем на порожні ворота – курйозне відео
Юрій Семенюк 2574
Новини
Більше новин
Залиште відгук