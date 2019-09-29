"Київ-Баскет" на виїзді програв "Бургосу" та вилетів з Ліги чемпіонів

Український "Київ-Баскет" не зумів на виїзді обіграти іспанський "Бургос" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тож покинув турнір.

Перший матч в Україні "Київ-Баскет" програв 83:86. Тож в Іспанії треба було перемагати з різницею у три та більше очки. І на старті поєдинку саме українці вийшли вперед, повівши у рахунку 0:5. Та іспанці доволі швидко отямилися, і вже невдовзі рахунок на табло був 9:5. Та після того знову ривок на п'ять очок від українців. Однак на першу перерву команди пішли за +6 для "Бургоса" – 26:20.

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Провальною для "Київ-Баскета" стала друга чверть. Вони зуміли набрати лише 11 очок, у той час як їх суперники аж 28. Тож розрив у рахунку зріс до 23 очок – 53:31. У третій чверті ситуацію виправити не вдалося, а розрив лише збільшився – 80:44.

Відіграти 36 очок за одну чверть, коли за три попередні ти набрав лише 44 – завдання непосильне для "Київ-Баскет". Тож четверта чверть виявилася чисто формальною. Хоча її підопічні Айнарса Багатскіса таки виграли. Все завдяки триочковому від Зайця в кінці зустрічі. Підсумок матчу – 96:62.

Бургос – Київ-Баскет 96:62 (26:20, 28:11, 26:13, 16:18)

"Бургос" вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. "Київ-Баскет" має нагоду продовжити єврокубковий сезон у Кубку Європи ФІБА.