"Київ-Баскет" переміг "Дніпро" у Кубку Європи ФІБА, фани киян звернулися до Коломойського

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"Київ-Баскет" переміг "Дніпр" у Кубку Європи ФІБА
"Київ-Баскет" переміг "Дніпр" у Кубку Європи ФІБА / fbu.ua

Українські команди "Київ-Баскет" та "Дніпро" зустрілися на першому етапі Кубку Європи ФІБА. Перемогу вдалося здобути господарям паркету.

Київ-Баскет – Дніпро 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)

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У першій чверті на паркеті велася рівна боротьба й лідер змінювався по черзі. Жодній команді не вдалося наростити комфортну перевагу й за підсумками 10 хвилин кияни перемагали +2.

Другу чверть більш вдало провели підопічні Айнарса Багатскіса, які зуміли піти на велику перерву з перевагою +13. У третій 10-хвилинці кияни продовжували нарощувати свою перевагу, яка сягнула 21 очка.

Наприкінці третьої чверті та початку четвертої "Дніпру" вдалося скоротити відставання до 10 очок. Однак кияни забезпечили собі комфортну перевагу, відтак підопічні Дениса Журавльова не зуміли відігратися.

Зазначимо, що на матчі фанати "Київ-Баскет" вивісили банер, який адресований олігарху Ігорю Коломойському. "Ігор, каву йдемо пити?", – сказано на банері. Банер вивісили навпроти VIP-ложі. Коломойський відвідав цей матч. У "Дніпрі" грає син олігарха Грегорі Коломойський.


Фото з матчу "Київ-Баскет" – "Дніпро" / Tribuna.com

Наступну гру у другому за значущістю баскетбольному турнірі кияни проведуть 30 жовтня проти болгарського "Левскі". Натомість дніпряни поміряються силами з "Цмокі-Мінськ".

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Київ-Баскет Новини Спорту
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