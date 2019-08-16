"Київ-Баскет" підписав контракт з четвертим американським новачком за літо

Віце-чемпіон Суперліги "Київ-Баскет" оголосив про прихід четвертого новачка з США.

Київський клуб на офіційному сайті оголосив про підписання контракту з американським легіонером Аундре Джексоном.

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24-річний форвард виступав у чемпіонаті NCAA за "Лойолу", що представляє університет Чикаго. У минулому сезоні він грав в чемпіонаті Ісландії за "Скаллагрімур", в середньому за 22 матчі набирати по 19,9 очка і робив 8,3 підбирання.

Таким чином, Джексон став четвертим американським легіонером киян цього літа: після MVP минулого сезону Суперліги Деон Едвіна, Кіндала Хілла і Кейсі Шефферда.

За підсумками минулого сезону "Київ-Баскет" став віце-чемпіоном країни, у фінальній серії поступившись "Хіміку" в трьох матчах (0:3). З тих пір Євгена Мурзіна на посаді головного тренера команди змінив Айнарс Багатскіс.

Спорт 24 писав, що ФІБА провела жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів. Від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон "Київ-Баскет". Кияни стартуватимуть з першого раунду кваліфікації.