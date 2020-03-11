"Київ-Баскет" поступився турецькій "Каршияці" у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА: відео

"Київ-Баскет" поступився і в другому матчі чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА та вилетів з турніру.

Перший матч у Києві закінчився поразкою для українського клубу 71:89. Відтак розраховувати на позитивний результат в Туреччині причин не було. Хоча команда Айнарса Багатскіса вдало розпочала матч, і навіть була попереду в рахунку 16:7.

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Та втримати таку перевагу довго не вдалося. Ще у першій чверті відставання було скорочено, а на велику перерву команди відправилися вже за позитивного для "Каршияки" рахунку 38:32.

У третій чверті на майданчику точилася рівна боротьба. Але господарі зробили ривок в заключній чверті, вигравши його з різницею в 13 очок – 31:18.

Відтак матч закінчився перемогою "Каршияки" 88:67, і саме турецький клуб проходить у півфінал Кубка Європи ФІБА.

Каршияка – Київ-Баскет 88:67 (19:20, 19:12, 19:17, 31:18)

Натомість єврокубковий сезон для "Київ-Баскет" закінчився.