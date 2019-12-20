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"Київ-Баскет" проїхався катком по "Запоріжжю"

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Запоріжжя – Київ-Баскет результат

Віце-чемпіон України "Київ-Баскет" здобув переконливу виїзну перемогу в матчі проти "Запоріжжя", обігравши команду Валерія Плеханова вдруге у сезоні.

Запоріжжя – Київ-Баскет 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)

За 6 хвилин ігрового часу господарі здобули лише 3 очки, 2 з яких було на рахунку екскиянина Максима Сандула. У гостей навпроти на цьому відрізку виходило усе.

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Втім уже до першої перерви запоріжці налагодили гру у захисті і дещо пригальмували тріумфальний старт суперників, своєчасно влучив Дмитро Липовцев, потім узявся до справи Дейтонте Сіммонс. Саме він першим серед усіх учасників гри досяг позначки у 10 очок. Втім його команда усе ще перебувала у ролі переслідувача.

На старті другої половини здалося, що команди помінялися ролями. Айнарс Багацкіс на захотів миритися із роллю велорикші і взяв ранній тайм-аут після відрізку 0:7, перевага повернулася до киян, а потім навіть збільшилася. Найгірше для господарів, те що них геть розвалилася гра у захисті.

Що цікаво, навіть за відсутності травмованого Шевченка, БК "Запоріжжя" відрізками грав виключно українським складом. Під завершення гри, коли підсумок гри не викликав сумнівів на повністю український склад перейшов і "Київ-Баскет", склалося враження. Чимала кількість ігрового часу, який отримали молоді гравці у обох командах наштовхувала на думку, що обидві команди готуються до наступних поєдинків, які будуть для них значно більш принциповими.

За 2 дні запоріжці прийматимуть "Черкаських Мавп", а кияни поїдуть до Кам’янського.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Київ-Баскет БК Запоріжжя
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