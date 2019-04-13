"Київ-Баскет" став першим фіналістом плей-офф Суперліги

Визначився перший фіналіст плей-офф Суперліги – "Київ-Баскет" зумів на власному майданчику обіграти "Запоріжжя" у четвертій грі між командами.

Розпочалась півфінальна гра у Києві з виграного вкидання господарями паркету, які одразу ж кинулись в атаку та наткнулись на фол від лідера запоріжців – Маліка Трента. Реалізував же два штрафних і тим самим відкрив рахунок у грі легіонер Києва – Моріс Крік. Проте, вже в наступній атаці ветеран гостей Станіслав Овдеєнко вивів вперед свою команду влучним дальнім кидком, на що тією ж монетою відповів і бігмен Києва – Нванкво. Наступні 5 хвилин на паркеті точилася рівна боротьба, аж поки після медіа тайм-ауту команда Валерія Плеханова все ж змогла реалізувати невеликий відрив зусиллями Овдеєнка та Буца. Перша ж чверть завершилася за рахунку 25:30 на користь гостей.

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Дві хвилини на старті другої десятихвилинки знадобилося команді Євгена Мурзіна, аби зрівняти рахунок в матчі. А ще через декілька хвилин зусиллями Петрова кияни вийшли вперед та не віддали свою перевагу до завершення першої половини гри – 52:47.

Третій період команди розпочали рівно та по черзі влучали свої кидки. Проте після дальнього від Антона Буца запоріжці все ж змогли наблизитися до своїх суперників на відстань лише в одну влучну атаку. Ще за декілька хвилин молодий Шевченко влучив ефектний триочковий для своєї команди та вивів "Запоріжжя" вперед у рахунку. За дві хвилини до завершення періоду різниця в рахунку вже складала 6 балів на користь гостей, проте проти був легіонер киян Латковіч, який спочатку влучив "+3", а після цього заробив на собі фол та влучив два штрафні кидки. 68:69.

Остання ж десятихвилинка пройшла за домінування господарів, які зуміли краще налаштуватися на клатч-тайм. За стартові 4 хвилини на двох команди набрали лише 2 бали, після чого лідери "Києва" Крутоус та Крік збільшили перевагу своєї команди до 9 балів. Запоріжці мали шанс відігратися, коли Холтон забив після проходу за 3 хвилини до завершення основного часу. Але команда Євгена Мурзіна була сильнішою. 89:81 – "Київ-Баскет" перший фіналіст Суперліги.

Київ-Баскет – Запоріжжя 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)