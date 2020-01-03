"Київ-Баскет" суворо покараний за поведінку вболівальників
Директорат чемпіонату України з баскетболу на засіданні 3 січня оштрафував "Київ-Баскет" на 54 тисячі гривень
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
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Причиною покарання став інцидент під час матчу проти "Дніпра" на арені "Венето", коли відбулася сутичка вболівальників, а сама гра на деякий час була призупинена.
"Київ-Баскет" понесе покарання за те, що не зміг належним чином забезпечити безпеку на трибунах і на майданчику.
Офіційний витяг із протоколу:
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