"Київ-Баскет" суворо покараний за поведінку вболівальників

Директорат чемпіонату України з баскетболу на засіданні 3 січня оштрафував "Київ-Баскет" на 54 тисячі гривень

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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Причиною покарання став інцидент під час матчу проти "Дніпра" на арені "Венето", коли відбулася сутичка вболівальників, а сама гра на деякий час була призупинена.

"Київ-Баскет" понесе покарання за те, що не зміг належним чином забезпечити безпеку на трибунах і на майданчику.

Офіційний витяг із протоколу: