"Київ-Баскет" у принциповій грі здолав "Прометей", "Хімік" вирвав перемогу в "Миколаєва"

У неділю, 22 грудня, відбулися ще два матчі чемпіонату України з баскетболу. "Київ-Баскет" у принциповому матчі здолав "Прометей", а "Хімік" вирвав перемогу в "Миколаєва".

Прометей – Київ-Баскет 74:88 (13:22, 23:24, 16:18, 22:24)

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Гра в Кам'янському розпочалася з обміну атаками. Надалі понад хвилину команди не могли набрати бали, проте Коренюк, Мальчевский та Близнюк все-таки зуміли покращити результативність своїх команд.

У другій половині чверті гості почали діяти краще своїх суперників й оформили ривок у виконанні Близнюка та Хілла. На першу перерву команди пішли за переваги гостей у 9 балів – 13:22.

У другій десятихвилинці команда Айнарса Багатскіса продовжила краще працювати під кільцем суперника і вже за три хвилини ігрового часу різниця у рахунку складала 18 балів.

Тільки тоді господарі дещо прокинулися та почали відігравати відставання. Також, важко в це повірити, але Денис Лукашов у другому поспіль матчі влучив баззер в кільце суперника зі своєї половини наприкінці другої чверті й таким чином ще скоротив відставання свого клубу – 36:46.

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У другій половині матчу "Прометей" намагався нав’язати боротьбу своїм суперникам зі столиці, проте максимум який вдався підопічним Карлієкса Мужнієкса це зіграти на рівних з гостями. А гандикап який кияни забезпечили собі в першій половині матчу і приніс їм перемогу в цій грі – 74:88.

Миколаїв – Хімік – 72:74 (12:24, 14:17, 22:21, 24:12)

Гості вже з перших хвилин взялися наполегливо диктувати господарям свою гру. За всіма ігровими показниками "Хімік" перевершував "Миколаїв". Схоже, невтомний лідер господарів Петерсен таки на цей матч вийшов стомленим. За першу половину він набрав лише п'ять очок. У підсумку южненці після першої половини мали вже 15 очок переваги.



Миколаїв – Хімік / Фото: fbu.ua

Втім, про зняття інтриги говорити ще було занадто рано. Схоже, впевнена перевага надто заколисала гостей. Натомість миколаївці гру вирівняли, а згодом взялися впевнено скорочувати відставання.

Уже до середини заключної чверті в Петерсона було два десятки набраних очок. Уже він був найрезультативнішим у матчі, а господарі скоротили 20-очкове відставання до семи.

Однак вирішального аргументу в "Миколаєва" все ж не виявилося. То й же Петерсон у декількох заключних атаках помилявся. Господарі до мінімуму скоротили різницю, попсували нерви чемпіонам та все ж поступилися.