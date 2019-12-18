"Київ-Баскет" вирвав перемогу в угорського "Кьорменда" у Кубку Європи ФІБА

"Київ-Баскет" переміг вдома угорський "Кьорменд" у другому матчі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА – 80:78.

Київ-Баскет – Кьорменд 80:78 (24:18, 23:21, 18:17, 15:22)

З точки зору турнірної стратегії для киян було надзвичайно важливо перемогти угорців у домашньому матчі. То ж уже на початку зустрічі господарі намагалися міцно захопити ініціативу. З середини ігрового часу стартової чверті "Київ-Баскет" почав поступового збільшувати перевагу в рахунку.

Читайте також: Михайлюк знову провів яскраву гру за "Детройт" в НБА: відео

Захопивши перевагу в реалізації кидків та в грі під щитами господарі здобули за першу половину 8 очок переваги. Гості за цей ігровий час менше втрачали м’яч та більше перехоплювали, але особливого зиску з того не мали.

У "Кьорменда" більше індивідуальними діями вирізнялися Тейлор та Ференц, які після першої половини набрали відповідно 13 та 12 очок. По перерві кияни за третю чверть ще на один бал збільшили загальну різницю.

Розв’язка наступила в заключній чверті. Втома змусила господарів все частіше помилятися. Натомість у гостей виявилося достатньо сил, аби додати в найвідповідальніший період зустрічі. Угорці поступово відіграли все відставання. А Тернер за 19 секунд до фінальної сирени зрівняв рахунок.

Вирішальною в матчі стала атака Шеферда на останніх секундах. У гостей ще залишалося 0,4, за які вони все ж спробували докинути м’яч в кільце, та цього разу фортуна була на боці господарів.

У наступному поєдинку "Київ-Баскет" зіграє 7 січня на виїзді проти латвійського Вентспілса, який також здобув дві перемоги.