"Київ-Баскет" з боєм поступився у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

"Київ-Баскет" програв вдома турецькій "Каршияці" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. Поєдинок на паркеті киян завершився з рахунком 71:89.

Київ-Баскет – Каршияка – 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

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Уже за декілька атак вперед пішли гості. Однак щільний захист киян не дозволяв гравцям "Каршияки" максимально ефективно використовувати їхній чи не головний козир – швидкість.

Практично увесь час стартової 10-хвилинки команди йшли рівно. А ефектну крапку у чверті поставив дальнім влучанням Классен. Кияни з мінімальною перевагою почали з виграної чверті.

Певний час у другій чверті боротьба продовжувалася подібним чином. Та все ж гості зуміли піймати декілька моментів, коли кияни дещо втрачали зосередженість. Тайм-аути від Айнарса Багатскіса стабілізували становище на майданчику, але в підсумку на велику перерву гості вже мали 8 очок переваги.

По перерві суттєвих змін у боротьбі на майданчику не відбулося. Переважаючи господарів під щитами, турки підтримували комфортну для себе різницю.

Втім хоча й з мінімальною перевагою в одне очко, але кияни виграли ще одну чверть. До цього впродовж усієї турнірної дистанції в матчах проти "Каршияки" це вдавалося лише бельгійському "Спіру-Баскет", який в підсумку завдав туркам поразки (76:81).

Та повторити досягнення бельгійців українцям не вдалося. Турки продовжували щільно опікати лідерів господарів, контролюючи щити. То ж в останній 10-хвилинці вони впевнено довели поєдинок до перемоги.

Матч-відповідь відбудеться в турецькому Ізмірі 11 березня.

Що таке Кубок Європи ФІБА?Четвертий за силою щорічний клубний турнір Європи. Участь у турнірі беруть 32 команди, розділені на 2 конференції по 4 групи. До другого раунду потрапляють дві найкращих команди з кожної групи.



Ці 16 команд діляться на 4 групи. У плей-офф до двох найкращих команд з кожної групи приєднуються 5-ті та 6-ті місця з Ліги чемпіонів ФІБА. Регулярний сезон грається з жовтня до грудня, другий раунд – у грудні та січні, плей-офф розпочинається у лютому.