"Київ-Баскет" зазнав першої поразки в Кубку Європи ФІБА, розгромно програвши "Цмокі-Мінськ"

"Київ-Баскет" вперше програв на першому етапі Кубка Європи ФІБА. У Києві баскетболісти української команди були розгромлені клубом "Цмокі-Мінськ" з Білорусі.

Київ-Баскет – Цмокі Мінськ 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

Читайте також: "Київ-Баскет" здобув другу перемогу в групі Кубка Європи ФІБА

Кияни надзвичайно невдало розпочали матч, дозволивши господарям повести 8:0. Надалі гості з Білорусі тільки нарощували перевагу, яка сягнула 17 очок.

На початку другої чверті кияни зуміли скоротити відставання до 8 очок, однак гості не дозволили господарям здійснити камбек. На велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса пішли, програючи 19 очок.

Після перерви "Київ-Баскет" не зумів переломити хід поєдинку. "Цмокі-Мінськ" продовжив нарощувати перевагу. Після останньої чверті на табло було зафіксовано розгромну перемогу білорусів з різницею у 25 очок.

Наступну гру в рамках Кубку Європи ФІБА кияни проведуть 13-го листопада проти українського "Дніпра".