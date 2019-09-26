"Київ-Баскет" зазнав прикрої поразки від "Бургоса" у кваліфікації Ліги чемпіонів

"Київ-Баскет" зіграв матч другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Однак для столичного клубу протистояння з іспанським "Бургосом" не принесло позитивний результат

Команди доволі рівно провели першу половину зустрічі. Тож навіть на велику перерву пішли за нічийного результату 41:41.

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Та вже у другій половині зустрічі гравці іспанського клубу значно додали у грі. Піти у швидкий відрив не вдалося, але "Київ-Баскет" вже був у ролі того, хто наздоганяє. Виконати її в повній мірі не вдалося. Але на початку четвертої чверті різниця у рахунку становила лише два очки.

Та саме у четвертій чверті "Бургос" таки зумів відірватися від опонента, збільшивши свою перевагу до 14 очок. Однак після цього пройшли два дальні кидки від Петрова та Шеферда. Тож у гравці "Київ-Баскет" зажевріла надія як не на перемогу, то хоча б на нічийний результат. І до того, щоб зрівняти рахунок, українська команда була близька за мить до фінальної сирени. Однак кидок Хілла виявився невдалим.

Київ-Баскет (Україна) – Бургос (Іспанія) – 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25)

Тож "Київ-Баскет" програє у першому матчі другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів. Тепер на команду очікує матч в Іспанії. Гра відбудеться 29 вересня.