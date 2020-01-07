"Київ-Баскет" здійснив камбек та здобув третю перемогу на груповому етапі Кубка Європи

Віце-чемпіон України "Київ-Баскет" переміг латвійський "Вентспілс" 81:78 у виїзному матчі 3-го туру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Вентспілс – Київ-Баскет 81:78 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

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Після першої половини матчу "Київ-Баскет" програв з різницею у сім очок. У третій чверті латвійський клуб вів з різницею в 10 очок, але киянам вдалося скоротити відставання до 2 очок.

В заключній чверті "Київ-Баскет" вийшов вперед і зумів утримати переможний рахунок. Кияни перемогли з різницею в три очки.

Це третя перемога "Київ-Баскета" на груповому етапі. Раніше команда Багатскіса обіграла нідерландський "Зволле" (77:68) і "Керменд" (80:78) з Угорщини.

Наступний матч у Кубку Європи ФІБА "Київ-Баскет" проведе 22 січня вдома проти "Зволле".