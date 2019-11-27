"Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в Кубку Європи ФІБА, "Дніпро" розгромно програв

Українські баскетбольні клуби "Дніпро" та "Київ-Баскет" зіграли останні матчі першого етапу Кубка Європи ФІБА. Дніпряни розгромно програли "Лукойлу", а "Київ-Баскет" вирвав перемогу в "Цмокі-Мінськ".

Дніпро – Лукойл Левскі 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

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"Дніпро" зберігав математичні шанси вийти до наступного раунду Кубка Європи ФІБА.

Для цього підопічним Дениса Журавльова потрібно було перемагати "Лукойл" та надіятися, що "Київ-Баскет" здолає "Цмокі-Мінськ". Кияни зі своїм завданням впоралися, що не скажеш про дніпрян.

"Дніпро" на своєму паркеті розгромно програв болгарському клубу. Інтриги в матчі не було від початку гри.

Цмокі-Мінськ – Київ-Баскет 84:92 (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

Кияни ще до матчу з білорусами гарантували собі вихід у наступний раунд Кубка Європи ФІБА. Якщо в матчі "Дніпра" інтриги не було, то в поєдинку "Київ-Баскет" її було вдосталь.

Господарі паркету заволоділи ініціативою з початком другої чверті. Кияни зуміли зрівняти рахунок тільки в третій 10-хвилинці, однак мінські баскетболісти відразу вирвалися вперед.

На останніх секундах четвертої чверті "Київ-Баскет" не тільки зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Білоруси зуміли відновити паритет, а "вовки" не змогли реалізувати останню атаку.

В овертаймі драматичну перемогу вдалося здобути українській команді. Завдяки цій звитязі кияни виграли свою групу.