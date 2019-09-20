"Київ-Баскет" здобув першу перемогу у баскетбольній Лізі чемпіонів

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Перемога "Київ-Баскета" у Лізі чемпіонів
Перемога "Київ-Баскета" у Лізі чемпіонів / ФБУ

"Київ-Баскет" переміг австрійський "Капфенберг" у другому матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – 73:63.

Київ-Баскет – Капфенберг 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21)

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Безумовно, часу між першим та другим матчем для якихось кардинальних змін у команд було надто мало. То ж у першій половині другого поєдинку на майданчику було чимало схожого на перший матч.

Господарям заважали певне хвилювання та сумбур у діях. Гості стримали спроби стартового тиску та самі згодом пішли вперед.

Схоже, у великій перерві тренерський штаб киян відшукав необхідні оргументи. Господарі впевнено почали другу половину. Ігрова перевага дозволила "Київ-Баскету" суттєво змінити результат на табло. На заключну чверть кияни вже мали 15 очок переваги. При цьому вони більше та влучніше атакували кільце суперника, захопивши перевагу й під щитами.

Надалі "Київ-Баскет" не відпускав контролю за грою, довівши її до логічної перемоги. Найрезультативнішим у господарів став Кейсі Шеферд – 17 очок.

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Київ-Баскет" зіграє проти іспанського "Бургоса". 

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Теги: Спорт Баскетбол БК Київ-Баскет
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