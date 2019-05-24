Київ прийме чемпіонат світу з хокею U20

Чемпіонат світу U20 в Дивізіоні IB відбудеться в Києві. Відповідне рішення прийнято но конгресі IIHF.

Турнір відбудеться 10-17 грудня 2019 року. Суперниками українців у групі стануть збірні Франції, Польщі, Угорщини, Італії та Естонії.

На конгресі також прийняли рішення і про країни та міста, які приймуть чемпіонати світу. Так, у 2023 році турнір прийме російський Санкт-Петербург. Для цього у місті збудують найбільшу льодову арену. Ще одні матчі прийматиме інший льодовий майданчик у цьому місті. У 2024 році чемпіонат світу відбудеться в чеських Празі та Остраві. У 2025 році – у Швеції та Данії.

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Ще перед тим було відомо, що у 2020 році турнір прийме швейцарські Цюрих та Лозанна. У 2021 році – білоруський Мінськ та латвійська Рига. У 2022 році – фінські Тампере та Гельсінкі.