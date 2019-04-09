Київське "Динамо" не зможе розраховувати на чотирьох основних гравців у матчі проти "Маріуполя"

Матч 24-го туру Української прем`єр-ліги, в якому "Динамо" зіграє на виїзді проти "Маріуполя", київська команда вимушена буде провести відразу без чотирьох футболістів.

Захисник Тамаш Кадар відбуватиме дискваліфікацію за вилучення в попередньому поєдинку проти "Зорі". У цьому матчі "біло-сині" здобули вольову перемогу 3:2.

Варто побачити, як "Динамо" завдяки камбеку вирвало перемогу у "Зорі" в матчі з двома вилученнями

Ще для трьох динамівців – захисника Томаша Кендзьори, а також півзахисників Віталія Буяльського та Миколи Шапаренка – отримані в Запоріжжі попередження стали четвертими в сезоні, що автоматично означає пропуск одного календарного матчу.

Матч "Маріуполь" – "Динамо" відбудеться в суботу, 13 квітня, на стадіоні імені Бойка в Маріуполі. Початок – о 14:00.