Київське "Динамо" продало віцечемпіона Південної Америки Карлоса Самбрано
Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано покинув столичний клуб. Кияни домовилися про його трансфер з аргентинським "Бока Хуніорс".
Як йдеться на сайті "Динамо", південноамериканський клуб викупив контракт футболіста, тож Самбрано виступатиме за "Бока Хуніорс" на постійній основі.
До слова: Родрігес офіційно покинув "Динамо" – фото
При цьому сторони домовилися не розголошувати фінансові умови трансферу. Однак FC Dynamo Nation пише, що "Динамо" за захисника отримає один мільйон євро, які будуть виплачені декількома траншами.
- Карлос Самбрано приєднався до київського "Динамо" у січні 2018 року. Він перейшов як вільний агент. Попереднім його клубом був російський "Рубін".
- Проте за першу команду "Динамо" Самбрано так і не зіграв. За молодіжний склад захисник провів 7 матчів і відзначився одним забитим м’ячем.
- У сезоні 2018/19 перуанець виступав на правах оренди за швейцарський "Базель" (9 матчів, 1 гол).
- Влітку 2019 року став віцечемпіоном Південної Америки у складі збірної Перу. У фіналі Копа Амеріка його команда поступилася Бразилії. Самбрано був гравцем основи своєї збірної.
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