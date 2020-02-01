Київське "Динамо" продало віцечемпіона Південної Америки Карлоса Самбрано

Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано покинув столичний клуб. Кияни домовилися про його трансфер з аргентинським "Бока Хуніорс".

Як йдеться на сайті "Динамо", південноамериканський клуб викупив контракт футболіста, тож Самбрано виступатиме за "Бока Хуніорс" на постійній основі.

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При цьому сторони домовилися не розголошувати фінансові умови трансферу. Однак FC Dynamo Nation пише, що "Динамо" за захисника отримає один мільйон євро, які будуть виплачені декількома траншами.