Київське "Динамо" закупило найдорожчі в Україні елітні Mercedes: ціни

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Mercedes-Benz S650 Maybach Guard
Mercedes-Benz S650 Maybach Guard / Car and Driver

Футбольний клуб "Динамо" Київ у 2018 році ввезло в Україні три автомобілі Mercedes-Benz. Загальна вартість цих автівок склала 1,58 мільйона доларів ще до розмитнення.

Київське "Динамо" отримав від німецької компанії "R-Company GmbH" два броньовані S650 Maybach Guard, які до розмитнення коштували 693 тисячі доларів та 680 тисяч доларів, повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на джерела у Державній фіскальній службі України. З урахуванням повної сплати 10% мита, акцизу 2,2 євро за 1 куб і ПДВ вартість автомобілів уже в Україні мала скласти відповідно 932 тисячі доларів та 915 тисяч доларів.

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Ще один автомобіль, який ввезло київське "Динамо" – Mercedes Benz G63 AMG. Такий автомобіль обійшовся футбольному клубу у 205,5 тисяч доларів.

Перші два броньовані легковики S650 Maybach Guard очолили хіт-парад найдорожчих автомобілів Mercedes, ввезених в Україну у 2018 році

До слова, нещодавно кортеж президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса порушив правила дорожнього руху, за що отримав "покарання". 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Авто Mercedes-Benz
Джерело: 24 Канал
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