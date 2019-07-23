Київський "Арсенал" не зіграє у Першій Лізі: що буде з командою далі

За декілька днів до початку нового сезону Першої ліги стало відомо, що "Арсенал-Київ" не братиме участь у змаганнях. Керівництво клубу пояснило, чому пішло на такий крок.

Як йдеться в повідомленні клубу, команда "не зможе взяти участь в чемпіонаті України сезону 2019/20 через брак фінансування".

"Клуб зіткнувся з фінансовими труднощами, тому щоб не підводити футболістів, тренерів і персонал, щоб не руйнувати календар матчів Першої ліги та не давати нікому марних сподівань, було прийнято рішення зняти команду", – йдеться в заяві клубу.

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При цьому команда не буде представлена у професійному футболі наступного сезону. Відтак не зіграє і в Другій лізі. Натомість клуб зосередиться на дитячо-юнацькому футболі та розвитку власної інфраструктури.

При цьому залишається питання, хто може замінити "Арсенал" у Першій лізі. Цілком ймовірно, що цією командою стане запорізький "Металург". Таку думку висловив президент ПФЛ Сергій Макаров у коментарі телеканалу "Футбол 1".

"Ситуація форс-мажорна, в регламенті не прописана. Наша логіка виходить з такого: пріоритет мають клуби, що програли в плей-офф, тобто брали участь у стадії плей-офф і програли. Таких клубів два, але клуб Суми виключений з ПФЛ і позбавлений професійного статусу за рішенням КДК. Відповідно, так скажімо, право першої ночі в цьому випадку має клуб Металург Запоріжжя. Але поспішати буде неправильно. Ми хочемо оцінити цю ситуацію, вивчити з усіх боків, отримати реакцію клубу Металург Запоріжжя, чи готові вони, ну і провести раду ліг, на якій остаточно прийняти рішення", – сказав Макаров.

Варто нагадати, що "Арсенал" перший матч мав зіграти у суботу, 27 липня, проти київської "Оболоні". Натомість "Металург" мав зіграти проти команди "Альянс".