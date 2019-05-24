Київський "Арсенал" покарали матчем без глядачів через дії уболівальників

"Арсенл-Київ" останній домашній матч сезону проти львівських "Карпат" проведе за порожніх трибун. Команду покарали через дії вболівальників на грі проти "Чорноморця"

Матч "Арсенал-Київ" – "Чорноморець" закінчився в результативну нічию 3:3. При цьому команди обмінялися голами вже у кінці зустрічі. А одесити зрівняли рахунок завдяки голу з пенальті.

Як це було: "Арсенал-Київ" та "Чорноморець" забили шість голів та розійшлися миром

У цьому матчі на поле вибіг один з вболівальників київської команди та вдарив арбітра Віктора Копієвського. Тож Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив покарати "канонірів" домашнім матчем без глядачів, повідомляє телеканал "Футбол 1". Ним стане гра 32 туру УПЛ проти львівських "Карпат".

Та варто відзначити, що є ще одна версія подій у матчі між "Арсеналом" та "Чорноморцем". За словами журналіста Костянтина Андріюка, вже після гри до кімнати арбітрів зайшов представник київської команди та вдарив суддю.

До слова, у цьому матчі може визначитися команда, яка напряму покину УПЛ. Поки ж "Арсенал-Київ" займає 11 місце в чемпіонаті та має 26 очок. В останнього "Чорноморця" на один бал менше. "Карпати" ж поки посідають десяте місце. В їх активі 29 балів. Командам ще слід зіграти два тури. Остання команда вилітає напряму у Першу лігу. Десята та одинадцята гратимуть перехідні матчі.

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Щодо глядачів, то "Арсенал-Київ" не є командою, яка збирає переповнені стадіони. На останній матч проти "Олімпіка" 21 травня прийшов 341 глядач. матч проти "Чорноморця" відвідало 693 особи. Найбільше глядачів на домашніх матчах "канонірів" було ще у першій частині чемпіонату, коли команда зіграла проти київського "Динамо" (6360 глядачів) "Львова" (2430 глядачів) та донецького "Шахтаря" (2315 глядачів).