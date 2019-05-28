Київський "Арсенал" покарали матчем без глядачів та оштрафували на 100 тисяч гривень

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав "Арсенал-Київ" та вінницьку "Ниву" за неналежну поведінку вболівальників та офіційних осіб

Відповідно до рішення КДК, "Арсенал-Київ" зобов’язаний сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 100 тисяч гривень. Також київським клуб повинен провести наступний домашній матч Прем’єр-ліги (або Першої ліги, у залежності від того, в якому дивізіоні клуб буде виступати на момент набрання чинності даним рішенням) без уболівальників.

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"Арсенал-Київ" покараний за "грубі, некоректні висловлювання офіційних осіб клубу на адресу арбітрів матчу; поведінку, що шкодить репутації футболу", — йдеться в рішенні. Також керівнику "Арсенал-Київ" Олександру Москаленку заборонено відвідувати стадіони під час виступів на них "Арсеналу-Київ" протягом трьох матчів.

Наступний домашній матч "Арсенал-Київ" проведе у середу, 29 травня. Команда зіграє проти львівських "Карпат". Перед цим повідомлялося, що саме цей матч "каноніри" проведуть без глядачів. Однак київська команда на офіційному сайті проводить продаж квитків на цю гру.

Санкції, застосовані до вінницької "Ниви", включають сплату 50 тисяч гривень, проведення п’яти наступних домашніх матчів без уболівальників та заборону директору клубу Дмитру Рогозюку відвідувати стадіони під час виступів на них "Ниви" протягом року. Приводом для покарання є неналежна поведінка вболівальників та Рогозюка після матчу вінничан із житомирським "Поліссям".