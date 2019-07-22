Київський "Арсенал" знімається з Першої ліги

Футбольний клуб "Арсенал-Київ", який ще минулого сезону виступав в УПЛ, не буде грати у Першій лізі. Керівництво клубу вирішило зняти команду зі змагань.

Лист про те, що "Арсенал-Київ" не буде виступати в Першій лізі, на ім'я президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова надіслав директор "канонірів" Олександр Москаленко. При цьому ні на сайті ПФЛ, ні "Арсенал-Київ" інформації про це немає.

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До того ж у самому листі йдеться про те, щоб виключити "Арсенал-Київ" з Професійної футбольної ліги, куди входить і Друга ліга. Тож невідомо, де команда розпочне виступ наступного сезону.

За даними ряду ЗМІ, причиною, чому "Арсенал-Київ" вирішив знятися зі змагань, стали фінансові та організаційні проблеми клубу. Натомість місце "гармашів" в Першій лізі може зайняти запорізький "Металург".

Нагадаємо, у минулому сезоні "Арсенал-Київ" посів остання місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. Більшість гравців команди вже знайшла собі нові клуби.