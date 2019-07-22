Київський "Арсенал" знімається з Першої ліги

110 Читать новость на русском
"Арсенал-Київ" знімається з Першої ліги
"Арсенал-Київ" знімається з Першої ліги / ФК "Арсенал-Київ"

Футбольний клуб "Арсенал-Київ", який ще минулого сезону виступав в УПЛ, не буде грати у Першій лізі. Керівництво клубу вирішило зняти команду зі змагань.

Лист про те, що "Арсенал-Київ" не буде виступати в Першій лізі, на ім'я президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова надіслав директор "канонірів" Олександр Москаленко. При цьому ні на сайті ПФЛ, ні "Арсенал-Київ" інформації про це немає. 

Читайте також: "Зоря" хоче перехопити у "Карпат" форварда "Динамо"

До того ж у самому листі йдеться про те, щоб виключити "Арсенал-Київ" з Професійної футбольної ліги, куди входить і Друга ліга. Тож невідомо, де команда розпочне виступ наступного сезону.

За даними ряду ЗМІ, причиною, чому "Арсенал-Київ" вирішив знятися зі змагань, стали фінансові та організаційні проблеми клубу. Натомість місце "гармашів" в Першій лізі може зайняти запорізький "Металург".

Нагадаємо, у минулому сезоні "Арсенал-Київ" посів остання місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. Більшість гравців команди вже знайшла собі нові клуби.

blog_ava
Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників проходить в Раду
сьогодні
14106
Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
347
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9539
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4861
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
сьогодні 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
366
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
сьогодні 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2506
Новини
Більше новин
Залиште відгук