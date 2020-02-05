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Київському клубу зарахували технічну поразку після розгрому "Динамо" 12:0

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"Крижані Вовки" порушили регламент / УХЛ

Команда "Крижані Вовки" у матчі Української хокейної ліги розгромила харківське "Динамо" 12:0. Однак киянам після цього матчу зарахували технічну поразку.

Як йдеться на сайті УХЛ, причиною для зарахування технічної поразки стало те, що "Крижані Вовки" в заявці на матч мали 11 польових гравців-легіонерів. У регламенті чемпіонату вказано, що їх може бути не більше десяти.

До слова: Збірна України перед стартом олімпійської кваліфікації втратила п'ятьох хокеїстів

Тож результат матчу, в якому "Крижані Вовки" розгромили "Динамо" 12:0, було анульовано. А київській команді зараховано технічну поразку (-:+).

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Крижані Вовки МХК "Динамо"
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