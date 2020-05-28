24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Кличко хоче поквитатися з Ф'юрі: ексменеджер українця заговорив про повернення Володимира

-
Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі / GETTY IMAGES

Повернення легендарного українця Володимира Кличка на ринг одна з найбільш обговорюваних тем у світі боксу. 44-річний Кличко підтримує фізичну форму і складається враження, що він в будь-який момент готовий прийняти виклик на бій.

Ф'юрі чи Уайлдер: з ким битися Кличку

Колишній промоутер українця Том Леффлер в інтерв'ю ютуб-каналу garneksports прокоментував можливе повернення Кличка у бокс. Він заявив, що завжди хотів побачити бій Кличка проти Деонтея Уайлдера.

До речі Володимиру Кличку повернули всі пояси, які він втратив у бою з Ф'юрі

Леффлер вважає, що Кличко та Уайлдер мають найпотужніші удари у суперважкій вазі. Саме це зробило б їх бій цікавим.

Я завжди думав, що з Уайлдером буде відмінний бій. Це був би бій двох найкращих ударників у світі боксу. Деонтей був у декількох тренувальних таборах Кличка, був спаринг-партнером,
– сказав промоутер.

Том Леффлер заявив, що хотів би знову побачити Кличка в рингу.

"Він залишається у відмінній формі. Я вже говорив, що підтримаю будь-яке його рішення. Він стільки досяг у боксі. Йому нема чого доводити", – додав промоутер.

Читайте також Кличко повернеться і поб'є Ф'юрі, – тренер українця

Леффлер також переконаний, що Кличко буде успішним, якщо вирішить повернутися. За його словами, Кличко завжди хотів поквитатися з Тайсоном Ф'юрі за поразку у 2015 році.

Володимир не боїться нікого. Я знаю, що він завжди хотів отримати можливість поквитатися за поразку від Ф'юрі, повернути свої титули. Так що я не буду списувати Кличка з рахунків в будь-якому з поєдинків, якщо він вирішить повернутися в бокс,
– резюмував промоутер.

Кличко – Ф'юрі: що відомо про протистояння

  • Бій відбувся 29 листопада 2015 року. Володимир Кличко неочікувано зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.
  • Тайсон Ф'юрі став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.
  • Боксери домовилися про реванш, який був передбачений контрактом. Але Ф'юрі за дивних обставин отримав травму ноги.
  • Вдруге реванш зірвався через те, що Ф'юрі вирішив завершити кар'єру.
Автор: Михайло Гема
Теги: Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Ніколи не забуду ці 12 секунд: Шевченко назвав найзнаковіший момент у кар'єрі – відео
сьогодні , 14:53 Ніколи не забуду ці 12 секунд: Шевченко назвав найзнаковіший момент у кар'єрі – відео
Юрій Семенюк
Неймар розіграв сина, кинувши на голову яйце: відео
сьогодні , 14:08 Неймар розіграв сина, кинувши на голову яйце: відео
Михайло Гема
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
27 травня , 15:18 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема