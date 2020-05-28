Кличко хоче поквитатися з Ф'юрі: ексменеджер українця заговорив про повернення Володимира
Повернення легендарного українця Володимира Кличка на ринг одна з найбільш обговорюваних тем у світі боксу. 44-річний Кличко підтримує фізичну форму і складається враження, що він в будь-який момент готовий прийняти виклик на бій.
Ф'юрі чи Уайлдер: з ким битися Кличку
Колишній промоутер українця Том Леффлер в інтерв'ю ютуб-каналу garneksports прокоментував можливе повернення Кличка у бокс. Він заявив, що завжди хотів побачити бій Кличка проти Деонтея Уайлдера.
До речі Володимиру Кличку повернули всі пояси, які він втратив у бою з Ф'юрі
Леффлер вважає, що Кличко та Уайлдер мають найпотужніші удари у суперважкій вазі. Саме це зробило б їх бій цікавим.
Я завжди думав, що з Уайлдером буде відмінний бій. Це був би бій двох найкращих ударників у світі боксу. Деонтей був у декількох тренувальних таборах Кличка, був спаринг-партнером,
– сказав промоутер.
Том Леффлер заявив, що хотів би знову побачити Кличка в рингу.
"Він залишається у відмінній формі. Я вже говорив, що підтримаю будь-яке його рішення. Він стільки досяг у боксі. Йому нема чого доводити", – додав промоутер.
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Леффлер також переконаний, що Кличко буде успішним, якщо вирішить повернутися. За його словами, Кличко завжди хотів поквитатися з Тайсоном Ф'юрі за поразку у 2015 році.
Володимир не боїться нікого. Я знаю, що він завжди хотів отримати можливість поквитатися за поразку від Ф'юрі, повернути свої титули. Так що я не буду списувати Кличка з рахунків в будь-якому з поєдинків, якщо він вирішить повернутися в бокс,
– резюмував промоутер.
Кличко – Ф'юрі: що відомо про протистояння
- Бій відбувся 29 листопада 2015 року. Володимир Кличко неочікувано зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.
- Тайсон Ф'юрі став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.
- Боксери домовилися про реванш, який був передбачений контрактом. Але Ф'юрі за дивних обставин отримав травму ноги.
- Вдруге реванш зірвався через те, що Ф'юрі вирішив завершити кар'єру.