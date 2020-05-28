Кличко міг стати суперником Майка Тайсона
Легендарний український боксер Віталій Кличко міг стати суперником американця Майка Тайсона. Бій не відбувся через поразку Тайсона в поєдинку з Денні Вільямсом.
Бій Кличко – Тайсон міг відбутися у 2004 році
Колишній промоутер Кличка Том Леффлер розповів, що у 2004 році планувався бій Віталія проти Тайсона, повідомляє XSPORT.
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За словами промоутера, поразка Тайсона у поєдинку з Вільямсом не дозволила йому стати суперником Кличка.
Дивіться відео поразки Тайсона
- Згодом Денні Вільямс зустрівся з Кличком і прогнозовано програв. Кличко нокаутував суперника.
Дивіться відео перемоги Кличка
Але потім ми працювали над його боєм проти Віталія Кличка. І Тайсон програв Денні Вільямсу. Якщо ви пам'ятаєте. Ну і вийшло, що Віталій бився з Вільямсом,
– сказав промоутер.
Леффлер ставить під сумнів доцільність повернення Тайсона у професійний бокс.
"Якщо Майк тоді був не здатний перемагати таких хлопців, то я не знаю, як він може бути конкурентним зараз. Звичайно, він може бути небезпечним в якомусь сенсі.
Але коли ми говоримо про 12-раундовий поєдинок, то я не думаю, що його виступ на топовому рівні реальний", – заявив промоутер.
Повернення Тайсона у бокс
- Легендарний ексчемпіон світу в суперважкій вазі планує повернутися у бокс заради виставкових боїв.
- Тайсон хоче спрямувати зароблені гонорари на благодійність. Повідомлялося, що суперником Майка може стати Евандер Холіфілд або Шеннон Бріггс.
- Президент WBC Маурісіо Сулейман включить Тайсона у рейтинг, щоб Майк зміг провести бій.