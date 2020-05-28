Кличко міг стати суперником Майка Тайсона

Легендарний український боксер Віталій Кличко міг стати суперником американця Майка Тайсона. Бій не відбувся через поразку Тайсона в поєдинку з Денні Вільямсом.

Бій Кличко – Тайсон міг відбутися у 2004 році

Колишній промоутер Кличка Том Леффлер розповів, що у 2004 році планувався бій Віталія проти Тайсона, повідомляє XSPORT.

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За словами промоутера, поразка Тайсона у поєдинку з Вільямсом не дозволила йому стати суперником Кличка.

Дивіться відео поразки Тайсона

Згодом Денні Вільямс зустрівся з Кличком і прогнозовано програв. Кличко нокаутував суперника.

Дивіться відео перемоги Кличка

Але потім ми працювали над його боєм проти Віталія Кличка. І Тайсон програв Денні Вільямсу. Якщо ви пам'ятаєте. Ну і вийшло, що Віталій бився з Вільямсом,

– сказав промоутер.

Леффлер ставить під сумнів доцільність повернення Тайсона у професійний бокс.

"Якщо Майк тоді був не здатний перемагати таких хлопців, то я не знаю, як він може бути конкурентним зараз. Звичайно, він може бути небезпечним в якомусь сенсі.

Але коли ми говоримо про 12-раундовий поєдинок, то я не думаю, що його виступ на топовому рівні реальний", – заявив промоутер.

Повернення Тайсона у бокс