Кличко може допомогти побити Усика: сенсаційна заява Чісори

Легендарний український боксер Володимир Кличко може допомогти британцю Дереку Чісорі підготуватися до бою з Олександром Усиком.

У коментарі Sky Sports Чісора прокоментував заяву Кличка про готовність допомогти Усику готуватися до бою з Дереком.

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Кличко говорив, що готовий безкоштовно стати спаринг-партнером Усика. Втім, видатний боксер вважає, що він не схожий за стилем на Дерека.

Чісора ж заявив, що Кличко не зможе допомагати Усику під час поєдинку. Він також сказав, що Кличко не відмовить йому у допомозі.

Якщо він буде допомагати Усику, то я буду тільки радий. Адже він не буде допомагати вже безпосередньо в рингу, правильно? Так само він може допомогти і мені, якщо я попрошу про допомогу,

– сказав Чісора.

Володимир Кличко та Дерек Чісора мають "теплі" відносини ще з 2012 року. Тоді Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів програв брату Володимира – Віталію Кличку.

Але британець запам'ятався своїми провокаціями. Зокрема, на зважуванні Чісора заліпив Віталію ляпас, а безпосередньо перед боєм в рингу плюнув в обличчя Володимиру.

11 грудня 2010 року Чісорі потрібно було битися з Володимиром Кличком, але за три дні до бою Кличко порвав м'яз черевного преса і поєдинок довелося перенести на 30 квітня 2011 року.

Але перенесений бій також не відбувся: у Володимира Кличка з'явилася можливість провести об'єднавчий бій з іншим британцем, Девідом Хеєм.

Що відомо про бій Усик – Чісора? Поєдинок мав відбутися 30 травня у Лондоні. Однак бій офіційно перенесли через пандемію COVID-19 і не призначили нову дату.

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