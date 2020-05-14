Кличко нікуди не йшов: епатажний ексчемпіон світу прагне бою з українцем

Відомий американський боксер Шеннон Бріггс впевнений, що Володимир Кличко повернеться у ринг. Колишній чемпіон світу заявив, що хоче зустрітися з українцем.

В інтерв'ю IFL TV Бріггс прокоментував плани Майка Тайсона повернутися у бокс, повідомляє vRINGe. 53-річний Тайсон відновив тренування і прагне провести виставковий поєдинок.

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Бріггс стверджує, що готовий зустрітися з Тайсоном у виставковому поєдинку. Він переживає, що зустріч з Майком може перерости у відкриту бійку.

Я дуже поважаю його. Не зрозумійте мене неправильно, виставковий поєдинок – це одне, але що якщо Майк Тайсон почне наїжджати на мене, а я почну відповідати. Це було б приголомшливо. Виставковий бій може пройти гладко, але, хто знає... Це ж Майк Тайсон. Він може бути божевільним,

– сказав Бріггс.

Шеннон сказав, що його цікавлять поєдинки з колишніми боксерами – Володимиром Кличком та британцем Девідом Хеєм.

Я хочу побитися з Кличком. Я хочу зламати щелепу Хею. Я можу побитися з голими кулаками, але не з Майком Тайсоном,

– сказав Бріггс.

Шеннон переконаний, що Володимир Кличком і Девід Хей відновляться професійну кар'єру.

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На думку Бріггса, Кличко не завершував з боксом. Американець вважає, що Кличко чекає правильного моменту.

Що відомо про Бріггса? 48-річний боксер, колишній чемпіон світу. Усього провів 67 поєдинків, здобув 60 перемог, 6 разів програвав. У його пасиві поразки Віталію Кличку, Ленноксу Льюїсу та Султану Ібрагімову.

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