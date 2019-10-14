Кличко – Бьорд: помста за брата й дебютний чемпіонський пояс WBO (ретро-відео)

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Володимир Кличко – Кріс Бьорд
Володимир Кличко – Кріс Бьорд / facebook.com/klitschkobrotherscom

14 жовтня 2000 року Володимир Кличко завоював чемпіонський пояс WBO, який став першим серйозним титулом в кар'єрі українця. Кличко рішенням суддів переміг Кріса Бьорда.

Поразка брата

1-го квітня 2000 року життя зіграло злий жарт з Віталієм Кличком. У поєдинку за пояс WBO у суперважкій вазі Віталій зустрівся з Крісом Бьордом. Пошуки суперника для Віталія велися довго, але призначений опонент отримав травму. Заміну знайшли в особі американця Кріса, якого сповістили про можливість поборотися за чемпіонський титул за 9 днів до бою.

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Бьорд мав хороший послужний список, але був аутсайдером в бою з Віталієм. Кличко отримав у бою травму плеча. Віталій довго терпів біль, намагаючись нокаутувати Бьорда в ранніх раундах. Але швидкість і маневреність легшого опонента, не давала це зробити. Біль ставав нестерпним, і несподівано для всіх глядачів, кут Кличко відмовився від продовження бою в перерві між 9 і 10 раундами.

Помста за Віталія

Володимир вийшов у ринг проти кривдника Віталія 14 жовтня 2000 року. Кличко переміг за очками у 12-раундовому бою. Володимир відправляв Бьорда в нокдаун у 9-у раунді та 11-у.


Володимир Кличко – Кріс Бьорд / facebook.com/klitschkobrotherscom

У підсумку, Володимир став новим чемпіоном за версією WBO і повернув чемпіонський пояс у родину Кличків.

Володимир Кличко – Кріс Бьорд відео бою 2000 року

У квітні 2006 року Кличко вийшов на бій проти Бьорда вдруге. Володимир домінував весь бій. На початку 7-го раунду він правим крюком відправив американця на настил.

Бьорд піднявся, його обличчя було залито кров'ю. Рефері зупинив бій. Кличко переміг технічним нокаутом, ставши новим чемпіоном за версією ІВF.

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Теги: Спорт Бокс Віталій Кличко Володимир Кличко
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