Кличко назвав найкращого боксера світу в суперважкій вазі

Знаменитий український боксер Володимир Кличко назвав ім'я найкращого суперважковаговика в світі.

У коментарі Вusiness Іnsider "Доктор Залізний Молот" заявив, що незважаючи на поразку Енді Руїсу (33-1, 22 КО) вважає екс-чемпіона Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) топовим представником хевівейту.

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Якщо вибирати найкращого з натовпу, то це повинен бути гідний боєць, який з хорошого боку представляє цей вид спорту. Мені подобається, коли є такий образ. Це повинен бути хороший боєць з рядом характеристик – атлетичний, володіє хорошою репутацією, який є обличчям боксу. Я вважаю, що за цими компонентами найкращим є Ентоні Джошуа,

– заявив Володимир.

Також Кличко визнав, що нинішня ситуація сприяє популяризації суперважкого дивізіону:

Не варто забувати, що вдалося зробити Енді Руїсу. Ніхто не очікував нічого подібного від цього хлопця. Він показав один з найкращих виступів в історії боксу, був андердогом, але зумів перемогти чемпіона. Хевівейт виглядає дуже захоплююче і це йде на користь боксу. Треба, щоб всі найкращі бійці зустрілися між собою. Проте, якщо вибирати одного – це Ентоні Джошуа. Упевнений, що він зможе повернутися.

Реванш Джошуа – Руїс за титули WBA, WBO, IBF та IBO відбудеться у ніч із 7 на 8 грудня в місті Ед-Дірійя (Саудівська Аравія). Огляд поєдинку читайте на сайті Спорт24.