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Кличко нокаутував Уайлдера під час спарингу

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Володимир Кличко / rp-online.de

Британський боксер Ділліан Уайт поділився спогадами, пов'язаними з тренувальним табором Володимира Кличка. За словами Уайта, одного разу його запросили потренуватися з Кличком разом з Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером.

Як стверджує Уайт, спаринг Уайлдера з Кличком закінчився для американця нокаутом.

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Я бачив, як Кличко нокаутував Уайлдера. Володимир відправив його в нокаут. Він знав, що сталося. Уайлдер підняв руки вгору. Під час спарингу Деонтей пресингував Володимира, сопів і божеволів. Кличко включився, активніше запрацював на ногах. Фінт, фінт, джеб по корпусу, обманний джеб, хук зліва – і Уайлдер здався, з ним було покінчено.

Це не був нокдаун. Це був важкий нокаут. Уайлдера як слід пересмикнуло. Можливо, саме тому команда Уайлдера не хотіла, щоб він бився з Кличком. Володимир би побився з ним як профі, але Деонтею ніколи не подобалася ця ідея,
– цитує Уайта Sky Sports.

Як відомо, Деонтей Уайледр чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC.

34-річний американець провів на професійному ринзі 43 поєдинки та здобув 42 перемоги (41 нокаутом).

Ще один бій Уайледра завершився нічиєю. У грудні 2018 року Деонтей розійшовся миром з Тайсоном Ф'юрі. Боксери проведуть реванш у лютому.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Володимир Кличко Деонтей Уайлдер
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