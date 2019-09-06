Кличко особисто зателефонував Джошуа після поразки Руїсу: Я реально ціную його за це

Британський боксер Ентоні Джошуа розповів, що Володимир Кличко телефонував йому після поразки від Енді Руїса. Про це Джошуа розповів, коментуючи конфлікт з британцем Ленноксом Льюїсом.

Перший бій між Джошуа й Руїсом відбувся 2-го червня. Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

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Єдиний, хто знайшов час зателефонувати мені безпосередньо після поразки Енді Руїсу, а не зробив це через інтернет, – це Володимир Кличко. Розумієте, він телефонує безпосередньо, підказує, консультує.



І це все не через інтернет, це все не заради лайків і шуму. Він просто телефонує... Ми спілкуємося, як два дорослих мужики, він допомагає мені. І за це я його реально ціную і поважаю,

– сказав Джошуа.

Реванш Руїс – Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Таке рішення було ухвалено командами боксерів .

Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка, завдяки чому став абсолютним чемпіоном світу.

Ентоні Джошуа – Володимир Кличко відео бою

29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).