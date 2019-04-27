Кличко отримав унікальний лот для аукціону від Усейна Болта

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт передав свої бігові кросівки Фонду Кличка для благодійного аукціону.

Про це заявив один з співзасновників фонду, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко, під час свого виступу на Sport Marketing Conferense, інформує Sport Arena.

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За словами Володимира, який продемонстрував відеозвернення, записане Болтом, організація подібних заходів вимагає часу і зусиль. Як зазначив Кличко, хочеться, щоб лоти, представлені на аукціоні, були оригінальними й по-справжньому ексклюзивними.

Як пише видання, у 2016-му році Фонд виставляв на торги аудієнцію тепер уже у князя Монако Альберта, шкіряну куртку Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор" і написану Сільвестром Сталлоне картину.

Робота над проведенням наступного аукціону ведеться, а ямайський спринтер став одним з перших, хто погодився передати свій лот Фонду.

32-річний бігун встановив ряд світових рекордів і є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-кратним чемпіоном світу. Останнім часом Болт виступав як футболіст, однак оголосив про завершення кар'єри.

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