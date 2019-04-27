Кличко отримав унікальний лот для аукціону від Усейна Болта

31 Читать новость на русском
Усейн Болт
Усейн Болт / GETTY IMAGES

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт передав свої бігові кросівки Фонду Кличка для благодійного аукціону.

Про це заявив один з співзасновників фонду, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко, під час свого виступу на Sport Marketing Conferense, інформує Sport Arena.

Читайте також: Які секрети в харчуванні допомогли Усейну Болту стати найшвидшою людиною планети

За словами Володимира, який продемонстрував відеозвернення, записане Болтом, організація подібних заходів вимагає часу і зусиль. Як зазначив Кличко, хочеться, щоб лоти, представлені на аукціоні, були оригінальними й по-справжньому ексклюзивними.

Як пише видання, у 2016-му році Фонд виставляв на торги аудієнцію тепер уже у князя Монако Альберта, шкіряну куртку Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор" і написану Сільвестром Сталлоне картину.

Робота над проведенням наступного аукціону ведеться, а ямайський спринтер став одним з перших, хто погодився передати свій лот Фонду.

32-річний бігун встановив ряд світових рекордів і є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-кратним чемпіоном світу. Останнім часом Болт виступав як футболіст, однак оголосив про завершення кар'єри.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як пофарбувати яйця цибулинням на Великдень: інструкція з фото
сьогодні
4423
Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Кличко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
сьогодні 10:53 Відомий англійський клуб відмовився догравати сезон: названо несподівану причину
554
Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
26 квітня 20:39 Український футболіст епічно покарав голкіпера за фінти біля власних воріт: відео
5289
На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
26 квітня 13:27 На гран-прі Азербайджану сталася аварія через каналізаційний люк: відео
2137
Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
26 квітня 10:48 Олімпійська чемпіонка моторошно втратила свідомість під час інтерв'ю: відео
3587
Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
25 квітня 21:08 Де можна купити квитки на матч Україна – Сербія на "Арені Львів"
793
Новини
Більше новин
Залиште відгук