Кличко отримав унікальний лот для аукціону від Усейна Болта
Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт передав свої бігові кросівки Фонду Кличка для благодійного аукціону.
Про це заявив один з співзасновників фонду, екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко, під час свого виступу на Sport Marketing Conferense, інформує Sport Arena.
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За словами Володимира, який продемонстрував відеозвернення, записане Болтом, організація подібних заходів вимагає часу і зусиль. Як зазначив Кличко, хочеться, щоб лоти, представлені на аукціоні, були оригінальними й по-справжньому ексклюзивними.
Як пише видання, у 2016-му році Фонд виставляв на торги аудієнцію тепер уже у князя Монако Альберта, шкіряну куртку Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор" і написану Сільвестром Сталлоне картину.
Робота над проведенням наступного аукціону ведеться, а ямайський спринтер став одним з перших, хто погодився передати свій лот Фонду.
32-річний бігун встановив ряд світових рекордів і є восьмиразовим олімпійським чемпіоном і 11-кратним чемпіоном світу. Останнім часом Болт виступав як футболіст, однак оголосив про завершення кар'єри.