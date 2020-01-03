Кличко оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі

Легендарний Володимир Кличко вважає, що у Олександра Усика (17-0, 13 КО) є майбутнє в суперважкій вазі.

Про це легенда українського боксу розповів під час бесіди з журналістами:

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Ми з ним спарингували. Я до сих пір підтримую себе у формі. Так ось, ми спарингували десь два-три тижні тому. У нього дуже довгі руки, красива техніка. Спарингувати з ним – зовсім непроста справа, хоча я все ще в непоганій формі. Думаю, у нього є шанси в суперважкій вазі. Йому потрібно трохи часу, щоб звикнути. Цей перехід схожий на зміну любительського боксу на професійний. Це все той же спорт – бокс, але все трохи по-іншому,

– сказав Володимир.

Нещодавно Володимир Кличко знову розповів свою думку про можливе повернення на ринг. За його словами, зараз він підтримує себе у формі і тримає в голові рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном-важковаговиком у світі.

Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.