Кличко передав кумедне послання Богдану з відпустки: фото

Мер Києва Віталій Кличко з відпустки передав привіт главі Офісу президента України Андрію Богдану.

Віталій Кличко, який офіційно перебуває у відпустці, передав іронічне послання своєму опоненту Андрію Богдану у Twitter.

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Кличко супроводив свій привіт фотографією, де він розсікає по морю на дошці, і підписом, що спорт виховує волю до чесної перемоги.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…

– написав Віталій Кличко.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 6 августа 2019 г.

Нагадаємо, що в липні Офісі президента України оголосили про бажання розділити повноваження міського голови столиці і голови КМДА. На даний момент обидві посади займає Віталій Кличко.

Мер Києва заявив, що таке рішення призведе до повернення методів управління часів побіжного президента Віктора Януковича. А 31 липня стало відомо про зустріч Кличка з Руді Джуліані, на якій, зокрема, обговорювалося питання самоврядування Києва.

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Також напередодні голова Офісу Президента на прес-конференції розповів, що Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 осіб, які контролюють групи депутатів.

"До мене підходив адвокат одного з таких "смотрящих" і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє їм отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл", – додав Андрій Богдан.

Натомість міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ через заяву керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.