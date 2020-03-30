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Кличко побореться з Мейвзером за включення у Міжнародний Зал боксерської слави

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Володимир Кличко / 24 канал

Легендарний український боксер Володимир Кличко серед кандидатів на включення до Міжнародного Залу боксерської слави у 2021 році.

Компанію Володимиру Кличку в голосуванні склали одні з найкращих боксерів в історії: чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Анхель Котто, який вигравав пояси в чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Уорд.

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Переможця голосування буде оголошено в грудні, повідомляє ESPN.

Цього року церемонія введення у Зал слави мала відбутися у червні. Через коронавірус вона пройде у 2021-му році разом з переможцями наступного року.

У Міжнародний Зал боксерської слави-2020 увійшли Бернард Хопкінс, Хуан Мануель Маркес, Шейн Мозлі, Крісті Мартін і Люсія Рійкер.

Що таке Міжнародний зал боксерської слави?Це зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс істотний внесок в цей вид спорту. Віталій Кличко єдиний українець, якого у 2018 році внесли до Міжнародного залу і музею боксерської слави.

Основні досягнення Володимира Кличка

  • Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій ваговій категорії (1996 рік).
  • Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO (2000-2003 роки, 2008-2015 роки), IBF (2006-2015 роки), IBO (2006-2015 роки), The Ring (2009-2015 роки), WBA (2011-2015 роки).
  • За свою кар'єру переміг 23 бійців за титул чемпіона світу у важкій вазі, що є найкращим показником в історії боксу.
  • Володимиру також належить рекорди загальної тривалості володіння титулом чемпіона світу у важкій вазі (4 382 днів = 12 років).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Володимир Кличко Новини Спорту Спорт Бокс
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