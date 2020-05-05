Кличко погодився готувати Усика до бою з Чісорою

Колишній боксер Володимир Кличко заявив, що готовий допомогти Олександру Усику готуватися до бою з Дереком Чісорою. Кличко розповів, що вже спарингував з Усиком і не відмовиться це зробити знову.

Володимир Кличко вважає, що Усик готовий до протистояння з Чісорою, повідомляє MixSport.

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Бій Олександра з Дереком Чісорою дасть відповідь на багато питань. До цього поєдинку Саша готовий. Я завжди підтримую Олександра. Навіть працював у нього спаринг-партнером. Останній раз спарингували кілька місяців тому,

– заявив Кличко.

За словами Кличка, він не схожий на Чісору, тому навряд чи підійде для Усика як спаринг-партнер.

Чи будуть спаринги в рамках підготовки Усика до бою з Чісорою? За антропометричними даними я не сильно схожий на Дерека Чісору. Але як для розминки завжди готовий допомагати Саші. З великим задоволенням. І абсолютно безкоштовно,

– зазначив Кличко.

Що відомо про бій Усик – Чісора? Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні на арені O2. Але бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19. Потенційно переможець поєдинку в наступному бою битиметься за чемпіонський титул WBO, який наразі в Ентоні Джошуа.

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