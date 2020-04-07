Кличко показав домашню вправу і кинув виклик фанатам: відео
Видатний український боксер Володимир Кличко продовжив карантинний челендж. Колишній чемпіон світу з боксу продемонстрував, як можна підтримувати форму вдома.
Володимир Кличко виконав вправу з координації вдома на сходах та закликав фанатів повторити її. Кличко попередив, що починати варто з найнижчого стрибка.
Читайте також Володимир Кличко розповів, що допомагає йому справитися з карантином
"Хто може перемогти майстра фізичної координації? Усі жарти убік: хлопці, робіть вправу крок за кроком. Почніть з найнижчого стрибка, а не з найвищого, як я.
Навчання моїх навичок фізичної та розумової координації також допомагає мені бути більш координованим у повсякденному житті – і навпаки", – підписав відео Кличко.
- Раніше Кличко опублікував відео, на якому зробив 44 віджимання. У такий спосіб ексбоксер запустив челендж, закликавши підтримувати форму вдома.
- Разом з тим, Кличко опублікував звернення до українців, у якому закликав не порушувати карантин, введений через пандемію COVID-19.
- Легендарний боксер перебуває у відмінній формі, що демонструють відео його домашніх тренувань.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
У Путіна відповіли на звинувачення США у підкупі чиновників ФІФАсьогодні , 15:54
-
Помер експрезидент "Буковини" Василь Федорюк: причина смертісьогодні , 11:04
-
США офіційно звинуватили Росію у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світусьогодні , 11:49
-
Артем Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український, у них немає проблем з війноюсьогодні , 14:01
-
Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американцясьогодні , 13:14
-
Красиві голи "Динамо" після ударів здалеку: яскраве відеосьогодні , 12:35