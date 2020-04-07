Кличко показав домашню вправу і кинув виклик фанатам: відео

Видатний український боксер Володимир Кличко продовжив карантинний челендж. Колишній чемпіон світу з боксу продемонстрував, як можна підтримувати форму вдома.

Володимир Кличко виконав вправу з координації вдома на сходах та закликав фанатів повторити її. Кличко попередив, що починати варто з найнижчого стрибка.

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"Хто може перемогти майстра фізичної координації? Усі жарти убік: хлопці, робіть вправу крок за кроком. Почніть з найнижчого стрибка, а не з найвищого, як я.

Навчання моїх навичок фізичної та розумової координації також допомагає мені бути більш координованим у повсякденному житті – і навпаки", – підписав відео Кличко.

Раніше Кличко опублікував відео, на якому зробив 44 віджимання. У такий спосіб ексбоксер запустив челендж, закликавши підтримувати форму вдома.

Разом з тим, Кличко опублікував звернення до українців, у якому закликав не порушувати карантин, введений через пандемію COVID-19.

Легендарний боксер перебуває у відмінній формі, що демонструють відео його домашніх тренувань.

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