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Кличко показав домашню вправу і кинув виклик фанатам: відео

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Володимир Кличко / instagram.com/klitschko

Видатний український боксер Володимир Кличко продовжив карантинний челендж. Колишній чемпіон світу з боксу продемонстрував, як можна підтримувати форму вдома.

Володимир Кличко виконав вправу з координації вдома на сходах та закликав фанатів повторити її. Кличко попередив, що починати варто з найнижчого стрибка.

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"Хто може перемогти майстра фізичної координації? Усі жарти убік: хлопці, робіть вправу крок за кроком. Почніть з найнижчого стрибка, а не з найвищого, як я.

Навчання моїх навичок фізичної та розумової координації також допомагає мені бути більш координованим у повсякденному житті – і навпаки", – підписав відео Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who can beat the master of physical #coordination? All joking aside: Guys, don’t try this alone and do it step by step. Begin with the lowest step, not with the highest one like me ;-) Training my physical and mental coordination skills also helps me to be more coordinated in everyday life – and the other way around. #stayhomechallenge #stayhome #facethechallenge #wyllitfood #wyllit #mixsport Wer kann den Meister der Koordination schlagen?? Spaß beiseite: Leute, versucht diese Übung bitte nicht alleine und Schritt für Schritt! Fangt mit der untersten Treppenstufe an, nicht mit der höchsten, so wie ich Meine körperlichen und mentalen Koordinationsfähigkeiten zu trainieren, hilft mir auch im Alltag koordiniert zu bleiben – und anders herum!

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

  • Раніше Кличко опублікував відео, на якому зробив 44 віджимання. У такий спосіб ексбоксер запустив челендж, закликавши підтримувати форму вдома.
  • Разом з тим, Кличко опублікував звернення до українців, у якому закликав не порушувати карантин, введений через пандемію COVID-19.
  • Легендарний боксер перебуває у відмінній формі, що демонструють відео його домашніх тренувань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many of you might of guessed that I still train and box regularly. In #stayhome times such as these, I miss the gym and boxing ring, it's important to stay agile both physically and mentally?In addition to the training, @wyllit.food products provide me with adequate nutrition to be energetic and agileHow do you stay agile or are you couch potatoes now? Stay at home, stay agile! #flattenthecurve #stayhomechallenge #wyllit #wyllitfood #mixsport Viele von euch wissen, dass ich immer noch regelmäßig trainiere und boxe. In Zeiten von #wirbleibenzuhause fehlen mir Fitnessstudio und Boxring. Denn gerade jetzt ist es wichtig, agil zu bleiben – körperlich und geistig. Neben dem Training helfen mir dabei die Produkte von @wyllit.food, die mich mit einer Extra-Portion Beweglichkeit versorgen. Wie bleibt ihr agil oder seid ihr schon Couchpotatoes geworden? :-D Stay at home, stay agile!

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Володимир Кличко Бокс
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